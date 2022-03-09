Известная певица Камалия, которая уже много лет замужем за богатым бизнесменом Мохаммадом Захуром, решила высказаться по поводу происходящего сейчас.

Как пишет Politeka.net, уже две недели Украина борется с оккупантами из РФ, а также защищает свои земли от незаконного вторжения. Многие звезды остались поддержать своих близких, не уезжают из домов и делятся мыслями по поводу происходящего. Камалия продолжает также высказываться.

«Не знаю, как вы, а я согласна со своим президентом, что надо искать альтернативный вариант членству в НАТО. Откровенно говоря, НАТО нас подвело. Они ведут свою собственную войну ценой наших жизней. Они русских боятся, а мы нет. Тогда зачем нам НАТО?

Игра с истребителями — последний гвоздь в крышку гроба толерантности украинцев. Сначала Байден заявил, что если Польша передаст свои МИГи Украине, то они передаст Польше равное количество F-16. Тогда Польша отступила. Позже Польша согласилась, но не напрямую, а через американскую базу в Германии. А теперь США отступили.

Ого, ребята, вы так боитесь России, что никто не хочет набраться смелости, чтобы открыто признать, что я передал эти самолеты Украине, и они прилетели в Украину с моей взлетно-посадочной полосы. Нужен ли нам такой Альянс?

Давайте выиграем эту войну, а для этого нам нужна их материальная и военная помощь, но морально они нас просто подводят. Когда война закончится, мы не должны ошибаться, позволяя себя ввязать в блок России или НАТО. Наша цель должна состоять в том, чтобы стать Швейцарией Восточной Европы. И я уверена, что, изучив уроки этой войны, президент Зеленский поведет нас к новым высотам» - высказалась Камалия.

«Это конец света! Остановите войну! Россияне, не молчите! Вставайте на защиту свободы и мира! Это же надо быть такими демонами, что даже не пустить хозяев и конюхов покормить и напоить своих лошадей?! Конюшня это что, стратегический объект! Зачем вы её окружили своими Российскими танками? Зачем вы бомбите и убиваете мирное население? Зачем отбираете у нас земли?!!!» - писала ранее Камалия.

Напомним, Ефросинина иронично посмеялась над оккупантами с новой песней: "Ждали, что мы их встретим".

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