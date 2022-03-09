Як пише Politeka.net, приймальна дочка Потапа, який багато років жив разом з Іриною Горовою і виховував з нею двоє дітей, вирішила осадити Регіну Тодоренко. Дівчина є активним користувачем мережі, часто ділиться думкою з приводу багатьох речей і в цей раз теж мовчати не стала.

Зараз активно ведуться бойові дії на території України. Більш того, окупанти з РФ незаконно вторглися на наші землі, знищують наші будинки, міста і вбивають дітей і людей похилого віку. Поки кожен день гинуть невинні люди, багато вихідців з України, артисти і співаки мовчать.

Такою стала і Тодоренко, що відсиджується в Росії, живе там з Владом Топаловим і відмовляється говорити про те, що саме РФ напала на Україну. Більш того, Тодоренко спокійно розбирає гардероб, поки жителі її країни вмирають.

"Як так можна, народитися в Одесі, розповідати, як ти любиш Україну, але при цьому робити розбір гардеробу, коли вбивають людей і просто перуть міста» - висловилася Наташа Горова.

Раніше популярна українська співачка і телеведуча Оля Цибульська вийшла на зв'язок з шанувальниками і поділилася в Instagram трепетним відео, на якому показала своє життя до і після початку війни.

На кадрах спочатку на кадрах можна побачити щасливу Олю, яка грає з сином, виступає на концертах, відпочиває, спілкується з рідними і шанувальниками.

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