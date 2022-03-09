Відома співачка поділилася у своєму Instagram надихаючими кадрами з тимчасово окупованого російськими військовими українського Мелітополя, повідомляє Politeka.net.

Незважаючи на те, що російські війська тимчасово окупували деякі населені пункти України, місцеві жителі не перестають чинити опір. Так, Приходько поділилася відео, на якому мелітопольці виступили проти озброєних окупантів.

На кадрах можна побачити, як ціла група людей наступає на російських військових, які тримають автомати в руках. На кадрах чути звуки пострілів, а також голос одного з українців:

"Хочу звернутися до російських солдатів: вас тут нічого не чекає. Ми вас чекаємо з Джавелінами і зі зброєю в руках. Якщо ви сюди зайдете, ви звідси вже ніколи не вийдете - це ми вам обіцяємо! Ласкаво просимо в пекло!",- вимовляє чоловік.

"Ось він, справжній дух України", - йдеться у підписі до відео.

У коментарях до посту Приходька українці бурхливо відреагували.

"Слава Україні! Ми сильні і ми переможемо", "це Мелітополь", " геть з України, москаль негарний!", "Це наш Мелітополь, це наш український народ! Мелітополь - Україна! Разом нас багато", "Козацькому роду нема переводу!!!", "Не можна перемогти народ, який цього не хоче», - пишуть люди.

Нагадаємо, Приходько емоційно звернулася до Kalush Orchestra, які їдуть на Євробачення.

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