Известная певица поделилась в своем Инстаграм вдохновляющими кадрами из временно оккупированного российскими военными украинского Мелитополя, сообщает Politeka.net.

Несмотря на то, что российские войска временно оккупировали некоторые населенные пункты Украины, местные жители не перестают сопротивляться. Так, Приходько поделилась видео, на котором мелитопольцы выступили против вооруженных оккупантов.

На кадрах можно увидеть, как целая группа людей наступает на российских военных, которые держат автоматы в руках. На кадрах слышны звуки выстрелов, а также голос одного из украинцев:

«Хочу обратиться к российским солдатам: вас тут ничего не ждет. Мы вас ждем с Джавелинами и с оружием в руках. Если вы сюда зайдете, вы отсюда уже никогда не выйдете – это мы вам обещаем! Добро пожаловать в ад!», - произносит мужчина.

«Вот он, настоящий дух Украины», - говорится в подписи к видео.

В комментариях к посту Приходько украинцы бурно отреагировали.

«Слава Украине! Мы сильные и мы победим», «Это Мелитополь», «Прочь из Украины, москаль некрасивый!», «Это наш Мелитополь, это наш украинский народ! Мелитополь - Украина! Разом нас багато», «Козацькому роду нема переводу!!!», «Нельзя победить народ, который этого не хочет», - пишут люди.

Напомним, Приходько эмоционально обратилась к Kalush Orchestra, которые едут на Евровидение.

Как сообщала Politeka, украинский ведущий показал, как сейчас выглядит граница с Беларусью.

Также Politeka писала, что Козловский публично попросил прощения у Насти Приходько.