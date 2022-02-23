Как пишет Politeka.net, Анастасия Приходько - популярная певица из Украины. Артистку недавно звали выступать в шоу "Маска", где исполнительница пряталась в образе "Стрекозы". Звезда также была судьей проекта "Співають всі", где победил 16-летний Муаяд Абдельрахим. Не забывает Анастасия и о социальных сетях, где в этот раз решила обратиться к группе Kalush Orchestra, которая представит Украину на "Евровидении-2022".
Звезда на кадрах лежала в постели, снимая себя на телефон.
"Читаю новости вот эти вот, все что там происходит и вижу, группа Kalush все таки едет на "Евровидение". Молодцы пацаны, это именно такой настоящий мужской поступок. Ни на кого не обращайте внимание, вонять будут выше крыши", - сказала Приходько.
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"Но, вы красавцы, вы приняли правильное решение, так нужно бороться за Украину, никого не слушайте, ни на кого не обращайте внимание и всегда идти к своей цели. Вы молодцы, я желаю вам искренне победы. И я голосовала за вас, я сказала сразу, что вы мне нравитесь", - добавила Анастасия.
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