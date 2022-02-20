Бывший ведущий "Голосу країни" Слава Демин, с которым очень дружна певица Тина Кароль, побывал на границе Украины с Беларусью и показал, какая там сейчас обстановка.

Слава Демин старается побольше времени проводить с сыном, передает Politeka.net. Вместе они много путешествуют, и показывают кадры с разных мест.

В новых сторис и посте телеведущий рассказал, что в этот раз он вместе с ребенком побывал на границе с Беларусью. Слава Демин поделился кадрами, где были запечатлены военные на первой линии резерва, это 50 метров от границы.

"Сутки на границе с Беларусью🇺🇦🇧🇾

Друзья пограничники пригласили нас с сыном к себе в гости. Точно могу сказать, что ребята готовы к любому сценарию и настроены решительно🔝 Горжусь🇺🇦", - написал Слава Демин в Инстаграм.

Публикация быстро собрала комментарии и лайки.

"Хотелось бы мирного сценария ❤️", - написал телеведущий.

Также в сторис Слава Демин показал границу с Беларусью, где установлен забор с колючей проволокой.

"Спасибо парням и девушкам за крутой прием. Лично видел, что все спокойно и наши готовы к любому сценарию", - еще раз написал звезда ТВ.

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