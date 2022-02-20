Слава Демин старается побольше времени проводить с сыном, передает Politeka.net. Вместе они много путешествуют, и показывают кадры с разных мест.
В новых сторис и посте телеведущий рассказал, что в этот раз он вместе с ребенком побывал на границе с Беларусью. Слава Демин поделился кадрами, где были запечатлены военные на первой линии резерва, это 50 метров от границы.
"Сутки на границе с Беларусью🇺🇦🇧🇾
Друзья пограничники пригласили нас с сыном к себе в гости. Точно могу сказать, что ребята готовы к любому сценарию и настроены решительно🔝 Горжусь🇺🇦", - написал Слава Демин в Инстаграм.
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Публикация быстро собрала комментарии и лайки.
"Хотелось бы мирного сценария ❤️", - написал телеведущий.
Также в сторис Слава Демин показал границу с Беларусью, где установлен забор с колючей проволокой.
"Спасибо парням и девушкам за крутой прием. Лично видел, что все спокойно и наши готовы к любому сценарию", - еще раз написал звезда ТВ.
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