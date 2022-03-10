Сина знаменитої Софії Ротару Руслана Євдокименка разом з сином Анатолієм спіймали на україно-молдавському кордоні кілька днів тому.

З'явилися подробиці спроби втечі з України сина і онука знаменитої співачки Софії Ротару – Руслана та Анатолія Євдокименка. Про це пише Politeka.net з посиланням на прес-службу Вінницької обласної прокуратури.

Повідомляється, що 25-річному громадянину Молдови, який зобов'язався допомогти українцям незаконно перетнути державний кордон, повідомили про підозру.

З'ясувалося, що він брав по 2000 доларів США з кожного з українців, які намагалися втекти з країни (всього було затримано 8 осіб).

"Підозрюваний добре знав способи і порядок здійснення охорони державного кордону представниками служб охорони України і Республіки Молдови, місця дислокацій їх мобільних підрозділів і розташування прикордонних нарядів. Тому, погодивши місце, ввечері 7 березня він на надувному човні через річку Дністер дістався берегової лінії території України поруч з пунктом пропуску «Могилів-Подільський — Отач». Там його чекали 8 громадян України призовного віку", - йдеться в повідомленні.

На українському березі підозрюваного викрили та затримали працівники прикордонного загону.

Могилів-Подільським міськрайонним судом задоволено клопотання прокурора про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Чоловікові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 9 років"»

Нагадаємо, українців, серед яких можна впізнати онука і сина Софії Ротару, прикордонники затримали 7 березня.

Українці під проводом громадянина Молдови намагались втекти з країни на човні. Серед них – син і онук співачки Софії Ротару. pic.twitter.com/dKSfMcii3T — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 8, 2022

Нагадаємо, онук і син Ротару намагалися втекти з України на човні: кадри затримання

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