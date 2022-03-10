З'явилися подробиці спроби втечі з України сина і онука знаменитої співачки Софії Ротару – Руслана та Анатолія Євдокименка. Про це пише Politeka.net з посиланням на прес-службу Вінницької обласної прокуратури.
Повідомляється, що 25-річному громадянину Молдови, який зобов'язався допомогти українцям незаконно перетнути державний кордон, повідомили про підозру.
З'ясувалося, що він брав по 2000 доларів США з кожного з українців, які намагалися втекти з країни (всього було затримано 8 осіб).
"Підозрюваний добре знав способи і порядок здійснення охорони державного кордону представниками служб охорони України і Республіки Молдови, місця дислокацій їх мобільних підрозділів і розташування прикордонних нарядів. Тому, погодивши місце, ввечері 7 березня він на надувному човні через річку Дністер дістався берегової лінії території України поруч з пунктом пропуску «Могилів-Подільський — Отач». Там його чекали 8 громадян України призовного віку", - йдеться в повідомленні.
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На українському березі підозрюваного викрили та затримали працівники прикордонного загону.
Могилів-Подільським міськрайонним судом задоволено клопотання прокурора про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Чоловікові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 9 років"»
Нагадаємо, українців, серед яких можна впізнати онука і сина Софії Ротару, прикордонники затримали 7 березня.
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