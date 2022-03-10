Появились подробности попытки бегства из Украины сына и внука знаменитой певицы Софии Ротару – Руслана и Анатолия Евдокименко. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на пресс-службу Винницкой областной прокуратуры.
Сообщается, что 25-летнему гражданину Молдовы, который обязался помочь украинцам незаконно пересечь государственную границу, сообщили о подозрении.
Выяснилось, что он брал по 2000 долларов США с каждого из украинцев, которые пытались бежать из страны (всего было задержано 8 человек).
«Подозреваемый хорошо знал способы и порядок осуществления охраны государственной границы представителями служб охраны Украины и Республики Молдовы, места дислокаций их мобильных подразделений и расположения пограничных нарядов. Поэтому, согласовав место, вечером 7 марта он на надувной лодке через реку Днестр добрался до береговой линии территории Украины рядом с пунктом пропуска «Могилев-Подольский — Отач». Там его ожидали 8 граждан Украины призывного возраста», — говорится в сообщении.
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На украинском берегу подозреваемого разоблачили и задержали работники пограничного отряда.
Могилев-Подольским горрайонным судом удовлетворено ходатайство прокурора о применении к подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 9 лет».
Напомним, украинцев, среди которых можно узнать внука и сына Софии Ротару, пограничники задержали 7 марта.
Напомним, внук и сын Ротару пытались сбежать из Украины на лодке: кадры задержания
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