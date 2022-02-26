Родственница Софии Ротару решила высказаться в поддержку своей страны и выразила свои чувства перед людьми.

Как сообщает Politeka.net, в Инстаграм украинская экс-певица Соня Кей (Соня Хлябич), которая приходится племянницей легендарной исполнительнице Софии Ротару, решила поддержать свою страну. Сейчас завершается третий день с момента вторжения РФ в Украину, девушка не может молчать.

«Родная моя, держись!!! Мы независимы, сильны и объединены, как никогда!! Лучшая!! Украина!! 🇺🇦🇺🇦🇺🇦» - пишет под кадрами Соня. Также она представила разные моменты, произошедшие за последние дни, обстрел Киева, обстрелы ночью по жилым кварталам и другое.

В сети не смогли пройти мимо:

«Слава Украине! ❤️; Итого до конца! Героям слава! Ребятам поклон к земле!; Слава Нации!; Любая война кончается! Мы с вами!🇺🇦🙏🇷🇺❤️; 🙏🏻 Пусть наша Украина держится она сильная... Господи Боже помоги нам Всем.... 🙏🏻😭 Україно, тримайся!!!;Пусть в Украине будет покой.... Украина держись ты сильная.... Боже сколько слез... Паники... Страх... Это просто ужас; Слава Украине 💛💙. Героям-Слава. 🙏; Слава Україні!🇬🇪🇺🇦❤️💛 Весь Мир с Вами! Всё обязательно будет хорошо!».

Также ранее в Инстаграм заплаканная Лилия Ребрик обратилась к своим поклонникам, а также поблагодарила украинских военных за защиту.

«Дальше просто не могу говорить, нет сил… Но есть СИЛА ДУХА!! Мы знаем, что есть любовь и достоинство. Мы не сами! Мы друг у друга. Мы - УКРАИНЦЫ! Наши ребята, Вооруженные силы Украины, спасибо, что делаете все возможное и невозможное, чтобы вернуть стране мир и покой. Мы с ВАМИ! Мы сильны вместе!!! Вместе с УКРАИНОЙ!», - отметила звезда и расплакалась.

Напомним, что Могилевская подбодрила украинцев, дав несколько дельных советов: "Ребята, это важно!".

А еще Politeka писала, что Дмитрий Монатик показал российским поклонникам, что творится в Украине: «Прошу, не молчите».

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