Як пише Politeka.net, знаменитий український співак Дмитро Монатік вирішив знову емоційно підтримати українців, а також звернувся до громадян і представив зворушливе відео. Артист завжди підтримував свою країну і всіляко виступає проти вторгнення РФ в Україну, яка атакувала наші землі 24-го лютого.

"За час війни зовсім забув, але сьогодні взяв, налаштувався і згадав, що слова і думки мають силу!!! Ось що сьогодні намагаюся поселити у себе в голові. Хочу поділитися. Хочеться вірити, що світ прийде і ми його побачимо наяву. Важливо не забувати і пам'ятати завжди!!! Повторюся! Слова і думки мають силу.

Нехай цей день і ніч будуть спокійними для України! І все подальше. Зараз дуже складно, але важливо віру не втрачати. Вірю в те, що все буде чудово у кожного з нас. Все буде Україна!🇺🇦❤️🌍» - писати Монатік.

У мережі підтримують:

"І навіть якщо у мене залишився тільки день. Знай, що попереду все життя таких, як я. Назад вже повернення немає; 🇺 🇦 🙏 😭 Діма..❤ ️ ; Діма, спасибі; хлопці наші улюблені ❤️спасибі!!!! Діма + Іра🙏 🏻; наш улюблений Монатік❤️; Боже, як добре!!!💛 💙 ; Ви неймовірно талановита людина😍❤️👏; Бог з нами 🙏 🙏 🙏 перемога за нами🇺 🇦 🙏; це прекрасно ❤ ️ спасибі Діма❤️».

Ми також писали, з'явилися подробиці спроби втечі з України сина і онука знаменитої співачки Софії Ротару – Руслана і Анатолія Євдокименка. Повідомляється, що 25-річному громадянину Молдови, який зобов'язався допомогти українцям незаконно перетнути державний кордон, повідомили про підозру.

З'ясувалося, що він брав по 2000 доларів США з кожного з українців, які намагалися втекти з країни (всього було затримано 8 осіб).

Нагадавши, Росія посилає в Україну приватні охоронні фірми.

Як повідомляла Politeka, українці довели російських загарбників до відчаю.

Також Politeka писала, що названо "пекельні" цифри втрат ворога в Україні.