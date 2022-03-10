Как пишет Politeka.net, знаменитый украинский певец Дмитрий Монатик решил снова эмоционально поддержать украинцев, а также обратился к гражданам и представил трогательное видео. Артист всегда поддерживал свою страну и всячески выступает против вторжения РФ в Украину, которая атаковала наши земли 24-го февраля.
«За время войны совсем забыл, но сегодня взял, настроился и вспомнил, что слова и мысли имеют силу!!! Вот что сегодня пытаюсь поселить у себя в голове. Хочу поделиться. Хочется верить, что мир придет и мы его увидим наяву. Важно не забывать и помнить всегда!!! Повторюсь! Слова и мысли обладают силой.
Пусть этот день и ночь будут спокойными для Украины! И все последующее. Сейчас очень сложно, но важно веру не терять. Верю в то, что все будет прекрасно у каждого из нас. Все будет Украина!🇺🇦❤️🌍» - пишет Монатик.
В сети поддерживают:
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«И даже если у меня остался только день. Знай, что впереди всю жизнь таких, как я. Назад уже возврата нет; 🇺🇦🙏😭 Дима..❤️; Дима, спасибо; Ребята наши любимые ❤️спасибо!!!! Дима +Ира 🙏🏻; Наш любимый Монатик❤️; Боже, как хорошо!!!💛💙; Вы невероятно талантливый человек😍❤️👏; Бог с нами 🙏🙏🙏Победа за нами 🇺🇦🙏; Это прекрасно❤️ Спасибо Дима❤️».
Мы также писали, появились подробности попытки бегства из Украины сына и внука знаменитой певицы Софии Ротару – Руслана и Анатолия Евдокименко. Сообщается, что 25-летнему гражданину Молдовы, который обязался помочь украинцам незаконно пересечь государственную границу, сообщили о подозрении.
Выяснилось, что он брал по 2000 долларов США с каждого из украинцев, которые пытались бежать из страны (всего было задержано 8 человек).
Напомним, Россия посылает в Украину частные охранные фирмы.
Как сообщала Politeka, украинцы довели российских захватчиков до отчаяния.
Также Politeka писала, что названы "адские" цифры потерь врага в Украине.