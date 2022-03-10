Телеведуча не змогла стриматися, коли побачила запис з діалогом двох людей, які висловлюють досить ганебну позицію по відношенню до українців.

Як пише Politeka.net, українська телеведуча Леся Нікітюк вирішила показати неприємне відео із записом розмови окупанта і жінки, яка порадила не шкодувати український народ і обізвала мирних громадян нацистами. За словами Никитюк, ступінь зомбування громадян РФ досягла максимуму.

"‼️ДНО‼️. Д-дебіли. Н-ніщеброди. О-орки" - пише Нікітюк, не стримуючи гнів після того, як почула бесіду окупанта з жінкою.

Зазначимо, зараз багато українських блогерів підтримують українців, стають волонтерами і спілкуються з колегами, щоб висловити свою позицію.

У мережі відреагували:

"Треба записати ці телефони !!! кожної су*ки; Будьте прокляті️️; кінчені, нехай горять в пеклі нелюди🤬 🤬; що ми їм зробили, що зробили наші діти? 😢Горите в пеклі!; А ми звертаємося до їхніх матерів! Особи в поколіннях;» квіти нації «приїхали»звільняти". Жах!; І людьми не назвеш; Дно вже давно пробито...; Мами стоять своїх синів, що тут скажеш; їм прощення немає!!!! Розстрілювати на місці цю сволоту‼️🤬».

Раньше Никитюк закликала закрити небо над Україною: "Зазвичай я б не стала публікувати таке відео, намагаючись не зачепити чутливих людей, особливо дітей.

Але я не можу шкодувати всіх, тому що наші діти це бачать своїми очима і відчувають своєю шкірою. Не знаю, чи допоможе це, але поки наші діти не перестануть страждати, ми будемо намагатися: європейці і американці, нам потрібна допомога ваших лідерів! Закрийте небо!» - пише Нікітюк під спеціальним відео.

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