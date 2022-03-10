Телеведущая не смогла сдержаться, когда увидела запись с диалогом двоих людей, высказывающих довольно постыдную позицию по отношению к украинцам.

Как пишет Politeka.net, украинская телеведущая Леся Никитюк решила показать неприятное видео с записью разговора оккупанта и женщины, которая посоветовала не жалеть украинский народ и обозвала мирных граждан нацистами. По словам Никитюк, степень зомбирования граждан РФ достигла максимума.

«‼️ДНО‼️. Д – дебилы. Н- нищеброды. О-орки» - пишет Никитюк, не сдерживая гнев после того, как услышала беседу оккупанта с женщиной.

Отметим, сейчас многие украинские блогеры поддерживают украинцев, становятся волонтерами и общаются с коллегами, чтоб высказать свою позицию.

В сети отреагировали:

«Надо записать эти телефоны !!! каждой су*ки; Будьте прокляты⚔️; Конченые, пусть горят в аду изверги🤬🤬 аж противно; Что мы им сделали, что сделали наши дети? 😢Горите в аду!; А мы обращаемся к их матерям! Лица в поколениях; «Цветы нации» приехали «освобождать». Ужас!; И людьми не назовешь; Дно уже давно пробито...; Мамы стоят своих сыновей, что тут скажешь; Им прощения нет!!!! Расстреливать на месте эту сволочу‼️🤬».

Ранее Никитюк призвала закрыть небо над Украиной: «Обычно я бы не стала публиковать такое видео, стараясь не задеть чувствительных людей, особенно детей.

Но я не могу жалеть всех, потому что НАШИ дети это видят своими глазами и чувствуют своей кожей. Не знаю, поможет ли это, но пока наши дети не перестанут страдать, мы будем пытаться: Европейцы и американцы, нам нужна помощь ваших лидеров! Закройте небо!» - пишет Никитюк под специальным видео.

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