Зірка серіалу "Слід" і колишній учасник шоу "Танці з зірками" Олексій Суровцев поділився в Instagram кадрами свого будинку, який потрапив під обстріл російських окупантів, повідомляє Politeka.net.
Раніше Суровцев повідомив, що його будинок потрапив під обстріл. Всі люди залишилися живі, проте в деяких квартирах почалася пожежа. Мешканці змогли частково впоратися з вогнем самі, проте деякі квартири вигоріли.
Суровцев поділився новим фото з однієї з постраждалих квартир. На ньому видно, що вікно в приміщенні вирвано, а стіни і підлога сильно потріскалися.
"Жахливі наслідки обстрілу в одній з квартир мого будинку", - підписав знімок актор.
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Зараз Суровцев займається тим, що допомагає знайти тварин, зниклих або залишених господарями під час обстрілів. Актор зізнався, що отримує сотні звернень від українців з проханнями про допомогу, проте допомогти може тільки одиницям.
Нагадаємо, відомий український актор показав свій палаючий будинок після обстрілу.
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