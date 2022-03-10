Зірка серіалу "Слід" і колишній учасник шоу "Танці з зірками" Олексій Суровцев поділився в Instagram кадрами свого будинку, який потрапив під обстріл російських окупантів, повідомляє Politeka.net.

Раніше Суровцев повідомив, що його будинок потрапив під обстріл. Всі люди залишилися живі, проте в деяких квартирах почалася пожежа. Мешканці змогли частково впоратися з вогнем самі, проте деякі квартири вигоріли.

Суровцев поділився новим фото з однієї з постраждалих квартир. На ньому видно, що вікно в приміщенні вирвано, а стіни і підлога сильно потріскалися.

"Жахливі наслідки обстрілу в одній з квартир мого будинку", - підписав знімок актор.

Зараз Суровцев займається тим, що допомагає знайти тварин, зниклих або залишених господарями під час обстрілів. Актор зізнався, що отримує сотні звернень від українців з проханнями про допомогу, проте допомогти може тільки одиницям.

Нагадаємо, відомий український актор показав свій палаючий будинок після обстрілу.

Як повідомляла Politeka, відомий український актор прийшов на допомогу в критичній ситуації.

Також Politeka писала, що відомий український актор-красень натякнув на свою готовність стати новим "Холостяком".