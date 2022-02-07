Как передает Politeka.net, Алексей Суровцев прославился как известный украинский актер сериала "След" и экс-участник шоу "Танці з зірками".

На своей странице в Инстаграм Суровцев поделился новыми Сториз. Как известно, недавно начались съемки нового танцевального проекта "Танцы". Он засветился на съемках с известными людьми и также с участниками второго сезона проекта "Холостячка". На кадре - победитель "Холостячки" Андрей Задворный, финалист Дмитрий Шевченко и участник Васко Младенов.

"Кого из "Холостяков" выберете?", — задал вопрос Алексей Суровцев.

Напомним, после участие в танцевальном проекте, поклонники начали засыпать его предложениями о том, чтобы он попробовал себя в роли "Холостяка". Однако, артист говорил, что ему пока таких предложений от канала не поступало и начнет думать над этим, только если пригласят.

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