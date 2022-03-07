Как передает Politeka.net, известный украинский актер сериала "След" и экс-участник шоу "Танці з зірками"Алексей Суровцев показал кадры обстрела его дома российскими оккупантами. Фото актер выложил на своей странице в Инстаграм.

«Ну что, поговорим о русском мире??? Это мой дом, после обстрела сегодня! Сразу скажу, что все живы. Пару квартир мы смогли потушить, ломали двери, выбивали стены, чтобы попасть. Но некоторые спасти не удалось. Что теперь скажете, россияне???» - написал Алексей Суровцев.

«Сочувствую, Алексей, берегите себя», «Лешка, мне очень жаль! Все происходящее это какой-то абсурд, ужас и боль», «Берегите себя, Господи, дай нам сил пережить этот кошмар», - пишут в комментариях.

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