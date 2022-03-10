Учасники "МастерШеф" вирішили реалізувати свої таланти простим і корисним образом на благо громадян.

Як передає Politeka.net, "МастерШеф" є популярним українським шоу, яке дивляться мільйони громадян. Цього року проект вирішили урізноманітнити і зробили битву сезонів. Схемки були припинені минулого місяця, зараз екс-учасники активно підтримують країну і своїх близьких.

"Разом ми непереможні! Учасники #МастерШеф та їхні колеги вирішили допомагати тим, що вміють робити найкраще! Тепер тисячі кухарів по всій країні готують їжу для наших захисників 🇺 🇦❤️

На фото команда учасників @malugaleonid та @kozyr.ivan! Спасибі і пишаємося!» - сказано в підписі під кадрами.

У мережі шанувальники також бурхливо підтримали кадри з учасниками:

"Ви Розумнички, здоров'я вам всім ❤️; спасибі хлопці; молодці!! Скажи хто-небудь виграв в мош Битва сезонів?😄...; Молодці👏; це дуже і дуже круто! 💙 💛 ; Спасибі спасибі!!!🙏 ; Ви найкращі, бережи вас Боже наш 🙏; Хлопці, ви чарівні. Спасибі; які ви всі Розумнички! Так тримати! Підтримуємо нашу країну всім, чим можемо!!!; Ви найкращі❤; молодці! А Ектор втік 😢!; Молодці хлопці!».

Відмітий, останній раз, 19 лютого в ефір вийшов п'ятий випуск кулінарного шоу, в якому за знання кращого кухаря борються найяскравіші учасники попередніх сезонів проекту. На цей раз чорні фартухи довелося надіти Андрію, Олегу, Ірині та Віктору.

Через те, що фінальне блюдо Віктора Перехреста виявилося найважчим, а Олег Ковальчук використовував найменше кулінарних технік в процесі готування, ці учасники в кінці епізоду покинули проект.

Раніше повідомлялося, Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" зізнався, чому покинув Україну.