Участники "МастерШеф" решили реализовать свои таланты простым и полезным образом на благо граждан.

Как передает Politeka.net, "МастерШеф" является популярным украинским шоу, которое смотрят миллионы граждан. В этом году проект решили разнообразить и сделали битву сезонов. Схемки были прекращены в прошлом месяце, сейчас экс-участники активно поддерживают страну и своих близких.

«Вместе мы непобедимы! Участники #МастерШеф и их коллеги решили помогать тем, что умеют делать лучше всего! Теперь тысячи поваров по всей стране готовят еду для наших защитников 🇺🇦❤️

На фото команда участников @malugaleonid и @kozyr.ivan! Спасибо и гордимся!» - сказано в подписи под кадрами.

В сети поклонники также бурно поддержали кадры с участниками:

«Вы умнички, здоровье вам всем ❤️;Спасибо ребята; Молодцы!! Скажи кто-нибудь выиграл в МШ Битва Сезонов?😄...; Молодцы👏; это очень и очень круто! 💙💛; Спасибо спасибо!!!🙏; Вы лучшие, храни вас Боже наш 🙏; Ребята, Вы неотразимы. Спасибо; Какие вы все умнички! Да держать! Поддерживаем нашу страну всем, чем можем!!!; Вы самые хорошие❤; Молодцы! А Эктор сбежал 😢!; Молодцы ребята!».

Отметий, последний раз, 19 февраля в эфир вышел пятый выпуск кулинарного шоу, в котором за знания лучшего повара сражаются самые яркие участники предыдущих сезонов проекта. На этот раз черные фартуки пришлось надеть Андрею, Олегу, Ирине и Виктору.

Из-за того, что финальное блюдо Виктора Перехреста оказалось самым тяжелым, а Олег Ковальчук использовал меньше всего кулинарных техник в процессе готовки, эти участники в конце эпизода покинули проект.

Ранее сообщалось, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" признался, почему покинул Украину.