Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" показал себя и прокомментировал недавнее решение, которое затронуло всех украинцев.

Как пишет Politeka.net, Эктор Хименес-Браво успешный ресторатор и судья "Мастер Шеф". Звезда также ведет страничку в Инстаграм, где в этот раз опубликовал пост, связанный с последними событиями.

"Я чувствую боль каждого украинца, как украинца, которым я являюсь. Пытаюсь понять, как Бог позволяет этому случиться с нашей удивительной страной и с нашим удивительным народом...

Украинцы заслуживают счастья и процветания, и они заслуживают того, чтобы проснуться прямо сейчас от этого кошмара.

Я чувствую настоящую пустоту сейчас в душе и в сердце.

Сегодня я со своей семьей кровной, и не собираюсь оправдываться — мои люди знают, как усердно я работал, и давно планировал свою поездку. Мы отсняли ближайший выпуск Мастер Шеф, сезон в ресторанах завершается, я могу позволить себе заслуженный отпуск. Могу позволить поехать и увидеть маму.

Но моя семья также душой и сердцем находится в Украине, и эхо слов, которые я слышал от некоторых сумасшедших политиков, заставляет меня сомневаться в доброте людей на земле", - написал Хименес.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Слезы от прочтения этих слов. Одно я знаю точно: Бог за нас", "Спасибо вам", "Спасибо за такие слова", "Боже, береги нашу страну", "Спасибо за такую позицию, Эктор, достойно уважения", " Это побег. Называем вещи своими именами, отписываюсь", "Ещё один сбежавший", "Да сейчас везде слышны эти новости, на сердце и душе тревога, но уверенна все будет хорошо. Героям Слава!", "Спасибо за такую позицию, Эктор, достойно уважения", "Спасибо Вам, то ощущение, когда не рожденный в Украине, больше украинец, чем те, кто навлек беду на нашу страну".

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