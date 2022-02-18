Участники нового "Мастер Шеф. Битва сезонов" Александр Кривец и Павел Серветник повздорили из-за разных мнений во время конкурса.

Как передает Politeka.net, недавно начался новый "МастерШеф. Битва сезонов". Лучшие повара страны собрались, чтобы выяснить, кто из них достоин звания победителя шоу.

На шоу "МастерШеф. Битва сезонов" произошла перепалка между участниками. Александр Кривец (представитель 11-го сезона) взял на себя много процессов и удачно их выполнял, однако, при приготовлении удона у него возник конфликт с Павлом Серветником (победитель "МастерШеф. Профессионалы").

"Можешь не орать и нормально рассказывать? Просто доведи её, не надо никакой капусты. Нормально общайся, соберись", — высказал Павел Серветник.

Однако, Кривец заявил, что смотрит кулинарный канал известного шеф-повара и знает, что нужно добавлять в японское блюдо. И повар не понимает, почему не нужно добавлять основные ингредиенты в лапшу.

"Голую лапшу подавать с куском мяса? Ну извините, это детский сад. Саша, стоп, делаем, как сказал капитан", — повторил себе Александр Кривец.

"Актер погорелого театра. Ален Делон. Актерочку оставь там, где ты под забором будешь на скрипке бомбить", — выдал Серветник.

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