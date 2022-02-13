Как передает Politeka.net, проект «МастерШеф. Битва сезонов» на четвертой неделе покинула Анастасия Кобыляцкая.

Вместе с Яной Балог, Натальей Петрик, Сашей Цвигуном, Анжелой Липской, и Саша Кривцом она сражалась в новом выпуске в команде черных, но в этот раз оказалась слабее.

Отметим, уход из проекта Анастасии Кобыляцкой активно комментируют в Сети.

«Блюдо было похоже на корм для собак, если честно», «Неожиданно, но я рада», «Слава Богу, давно ждала её ухода. Выезжать за счёт других на таком уровне не ок», «Не скажу, что Настя самая слабая из всех присутствующих, но блюдо, которое она подала на битве черных, выглядело как "детское недоразумение"!)) Поэтому решение судей было справедливым», «Зазналась девочка и вылетела заслуженно», «Жаль, есть и намного более слабые участники», «Наконец-то, давно пора было», - пишут в комментариях.

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