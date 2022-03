Як пише Politeka.net, Маша Єфросиніна продовжує закликати НАТО закрити небо, хоча багато хто в Україні вже зневірилися в допомозі з боку Альянсу і засуджують пасивність, через яку продовжують страждати громадяни.

Цього разу телеведуча закликала врятувати дітей: "Врятуйте наших дітей, не забирайте їх майбутнє!» - писати Єфросиніна під кадрами.

Спеціальний ролик з дітьми і військові кадри спровокували в мережі бурхливі обговорення, багато хто також проти пасивності Альянсу і відкрито висловлюють своє невдоволення.

"Не чують нас 😭; ніколи ці труси НАТО це не зроблять...(((а наші люди і дітки гинуть😢 😢; якщо UE закінчується по небу через Україну більше дітей буде йти вздовж Європи. The tragedy would be even worse. 💔 ; Це неможливо зробити! Ніхто не хоче Третьої світової!!!; Господи бережи Україну 🙏❤; все-таки є опастность що почнеться Третя світова; Ну не будуть вони нічого закривати! Зрозумійте це; їм пофіг на наших дітей... 😢».

Як можна помітити, Маша Єфросиніна продовжує підтримувати українців у непростий період, адже після нападу окупантів 24-го лютого багато громадян позбулися своїх сімей, дітей і будинків. Зараз в деяких містах ситуація дуже складна і кожен намагається якось підтримати жителів.

В іронічній формі Єфросиніна вирішила висміяти окупантів, які атакують наші землі:

"Російські солдати чекали, що ми їх зустрінемо з піснями!! У мене ось прям чудова пісенька є для них!"- пише Єфросиніна.

Нагадавши, Єфросиніна показала, як українським жінкам доводиться боротися за своє життя: "це сила і міць!".

