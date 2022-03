Как пишет Politeka.net, Маша Ефросинина продолжает призывать НАТО закрыть небо, хотя многие в Украине уже разуверились в помощи со стороны альянса и осуждают пассивность, из-за которой продолжают страдать граждане.

В этот раз телеведущая призвала спасти детей: «Спасите наших детей, не забирайте их будущее!» - пишет Ефросинина под кадрами.

Специальный ролик с детьми и военные кадры спровоцировали в сети бурные обсуждения, многие также против пассивности альянса и открыто выражают свое недовольство.

«Не слышат нас 😭; Никогда эти трусы НАТО это не сделают...((( а наши люди и детки гибнут 😢😢; Если UE заканчивается по небу через Украину больше детей будет идти вдоль Европы. The tragedy would be even worse. 💔; Это невозможно сделать! Никто не хочет третьей мировой!!!; Господи храни Украину 🙏❤; Все-таки есть опастность что начнется третья мировая; Ну не будут они ничего закрывать! Поймите это; Им пофиг на наших детей... 😢».

Как можно заметить, Маша Ефросинина продолжает поддерживать украинцев в непростой период, ведь после нападения оккупантов 24-го февраля многие граждане лишились своих семей, детей и домов. Сейчас в некоторых городах ситуация очень сложная и каждый пытается как-то поддержать жителей.

В ироничной форме Ефросинина решила высмеять оккупантов, которые атакуют наши земли:

«Русские солдаты ждали, что мы их встретим с песнями!! У меня вот прям чудесная песенка есть для них!» - пишет Ефросинина.

