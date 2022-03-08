Как пишет Politeka.net, популярная украинская блогерша и победительница шоу "Холостяк" Даша Ульянова несмотря на войну в Украине и бомбежки Киева, остается в столице и время от времени выходит на связь с поклонниками. Так, в этот раз девушка опубликовала милые кадры с букетом тюльпанов в руках, правда, снимки были сделаны в бомбоубежище.

На фотографиях Даша запечатлена, сидя на стульчике и прижимая к себе красивый букет. На ней простая удобная одежда, на лице нет макияжа, а волосы собраны в небрежный хвост.

В подписи к публикации Ульянова поздравила женщин с праздником: "Киев. 11.40 утра. Опять воздушная тревога. Девочки, хотелось бы вас поздравить с праздником, но сейчас это просто невозможно. Сегодня мы загадываем одно желание на всех. Мы должны оставаться сильными, другого выхода у нас нет. Я, как и прежде, остаюсь в Киеве. Обнимаю каждую. Пусть этот день для всех будет спокойным".

Напомним, Победительница "Холостяка" Ульянова показала, как "осунулась" за время бессонных ночей: "Мы должны бороться…".

Как сообщала Politeka, Олег Винник нашел важные слова для украинок: "Праздник не забрать!".

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