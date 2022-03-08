Как пишет Politeka.net, популярная украинская телеведущая и блогерша Леся Никитюк, которая во время войны осталась в Киеве и помогает украинцам, в Международный женский день, 8 марта, опубликовала в своем Instagram кадры из волонтерского штаба. А в подписи к своему посту телезвезда оставила поздравление женщинам.

На кадрах Лесю можно увидеть среди множества ящиков и пакетов, видимо, на волонтерском складе. А на одном из снимков телеведущая позирует в компании еще одной девушки, они обе с цветками тюльпанов в руках и милыми улыбками на лицах.

В подписи к публикации Никитюк написала обращение к украинским женщинам: "В Украине уже не существует такого понятия как "слабый пол". Слабый пол остался в… Ну, вы поняли! Желаю всем нашим невероятно сильным, мужественным, стойким женщинам дождаться своих мужчин, своих сыновей, мирного неба над головой! Мы победим! Спасибо волонтерам!".

Напомним, Победительница "Холостяка" Ульянова показала, как "осунулась" за время бессонных ночей: "Мы должны бороться…".

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