Як пише Politeka.net, переможниця одного з сезонів "Холостяка" Даша Квіткова не змогла стримати сліз після того, як почула новини про обстріл пологового будинку в Маріуполі. Як відомо, вчора окупанти обстріляли не тільки мирних жителів, а й здійснили удар на пологовий будинок.

Кадри з постраждалими схвилювали весь світ і Даша Квіткова ледь стримала емоції, адже всього півроку тому сама стала мамою вперше.

"Я просто ридаю ридаю ридаю ридаючи! Я не вірю, що це відбувається в наш час. Я не вірю, що люди здатні на таке. Всі, хто відмовчується ви, бл * ть, співучасники е * анного пекла!"- емоційно випалила Квіткова в мережі.

Квіткова розповіла, як вони їхали і живуть зараз в Україні, але не у себе вдома. Також за словами дівчини, повертатися в сторі дещо незвично після перерви.

"Не знаю, як почати знімати знову такі історії. Я бачу, що відбувається на дорогах,і це п * дец страшно. Я вірю, що все це закінчиться скоро на нашу користь. Просто уявіть, як ми будемо обіймати один одного. Ми взяли по два спортивних костюма, документи, одяг малого, памперси, і виїхали.

Зараз живемо з батьками, всією сім'єю. Все Буде Добре, я вірю і знаю. Будь ласка бережіть себе і рідних» - пише Квіткова.

Нагадавши, Переможниця "Холостяка" Ульянова показала, як" змарніла "за час безсонних ночей:"ми повинні боротися...".

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