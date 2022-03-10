Как пишет Politeka.net, победительница одного из сезонов "Холостяка" Даша Квиткова не смогла сдержать слез после того, как услышала новости об обстреле роддома в Мариуполе. Как известно, вчера оккупанты обстреляли не только мирных жителей, но и совершили удар на родильный дом.
Кадры с пострадавшими взволновали весь мир и Даша Квиткова едва сдержала эмоции, ведь всего полгода назад сама стала мамой впервые.
«Я просто рыдаю навзрыд! Я не верю, что это происходит в наше время. Я не верю, что люди способны на такое. Все, кто отмалчивается вы, бл*ть, соучастники е*анного ада!» - эмоционально выпалила Квиткова в сети.
Квиткова рассказала, как они уезжали и живут сейчас в Украине, но не у себя дома. Также по словам девушки, возвращаться в Стори несколько непривычно после перерыва.
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«Не знаю, как начать снимать снова такие истории. Я вижу, что происходит на дорогах, и это п*дец страшно. Я верю, что все это закончится скоро в нашу пользу. Просто представьте, как мы будем обнимать друг друга. Мы взяли по два спортивных костюма, документы, одежду малого, памперсы, и выехали.
Сейчас живем с родителями, всей семьей. Все будет хорошо, я верю и знаю. Пожалуйста берегите себя и родных» - пишет Квиткова.
Напомним, Победительница "Холостяка" Ульянова показала, как "осунулась" за время бессонных ночей: "Мы должны бороться…".
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