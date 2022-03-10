Як пише Politeka.net, Світлана Лобода потрапила під шквал жорсткої критики після того, як відмовилася публічно висловлюватися про конфлікт і напад РФ на Україну. Більш того, у зірки в Києві знаходяться всі родичі і сама вона родом з України.

Однак висловлюватися в бік агресії окупантів артистка не стала, ігноруючи всі звернення. Цього разу, після обстрілу Маріуполя та пологового будинку Лобода не змовчала і сказала пару слів.

Відзначимо, зараз в Маріуполі гуманітарна катастрофа, немає світла, опалення, газу і води. Жителі виживають, як можуть, а окупанти не дають пройти по зелених коридорах евакуації.

"Що ж ви творите?! Неможливо мовчати, коли гинуть жінки і діти. До чого ще дійдуть нелюди, бомблять пологовий будинок і лікарні?"- емоційно звернулася Лобода.

"Я Світлана Лобода, я українська співачка. Останні чотири роки я жила в Росії і працювала в Росії, Україні і по всьому світу. Зараз живу в Європі. Останні п'ять днів найгірше, що сталося зі мною, з рідними, з моїми близькими, що живуть в Україні, з моїми друзями. Я не можу себе зібрати, я не розумію що робити. Я хочу сказати, що в моїй країні, в Україні, відбувається повномасштабна війна", - раніше говорила Лобода.

Нагадавши, Брежнєва, Лобода, Меладзе, Галкін та інші зірки закликали до миру: "Не може бути виправдань війні!"

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