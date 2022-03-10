Как пишет Politeka.net, Светлана Лобода попала под шквал жесткой критики после того, как отказалась публично высказываться о конфликте и нападении РФ на Украину. Более того, у звезды в Киеве находятся все родственники и сама она родом из Украины.

Однако высказываться в сторону агрессии оккупантов артистка не стала, игнорируя все обращения. В этот раз, после обстрела Мариуполя и роддома Лобода не смолчала и сказала пару слов.

Отметим, сейчас в Мариуполе гуманитарная катастрофа, нет света, отопления, газа и воды. Жители выживают, как могут, а оккупанты не дают пройти по зеленым коридорам эвакуации.

«Что же вы творите?! Невозможно молчать, когда гибнут женщины и дети. До чего еще дойдут нелюди, бомбящие роддом и больницы?» - эмоционально обратилась Лобода.

"Я Светлана Лобода, я украинская певица. Последние четыре года я жила в России и работала в России, Украине и по всему миру. Сейчас живу в Европе. Последние пять дней самое худшее, что произошло со мной, с родными, с моими близкими, живущими в Украине, с моими друзьями. Я не могу себя собрать, я не понимаю что делать. Я хочу сказать, что в моей стране, в Украине, происходит полномасштабная война", - ранее говорила Лобода.

Напомним, Брежнева, Лобода, Меладзе, Галкин и другие звезды призвали к миру: "Не может быть оправданий войне!"

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