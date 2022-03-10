Колишня солістка ВІА Гри і переможниця одного з сезонів "Танців з зірками" Санта Дімопулос нагадала людям про карму.

Як пише Politeka.net, артистка поділилася в Instagram новим постом, в якому вилила свої почуття від того, що відбувається в Україні.

"Я вірю в КАРМУ - тільки недалекий може сперечатися з причинно-наслідковим зв'язком всього в цьому світі", - написала Санта.

Вона підкреслила, що будь-які дії або бездіяльність людей впливають на їх подальшу долю. Співачка впевнена, що росіянам, які не виступають відкрито проти війни з Україною, не вдасться в майбутньому сховатися за пропагандистськими відмовками.

"Ви можете розповідати один одному будь – які казки про те, що відбувається зараз в Україні: але факт залишається і завжди буде фактом, - це ваші солдати прийшли на нашу землю і ваші ракети, бомби, снаряди і кулі убувають наших дітей, жінок і людей похилого віку", - підкреслила Дімопулос.

Зірка додала, що українці не потребують пропагандистських роликів, щоб пояснити своїм дітям, що відбувається в країні. За словами Санти, зараз діти можуть бачити все своїми очима, тому в майбутньому їх ніяк не вдасться переконати, що все це робилося «на благо народу».

"З усім болем і ненавистю яка накопичилася в моєму серці я приєднуюся до прокльонів всіх наших жінок на адресу всіх тих, хто прямо або побічно причетний до того, що відбувається зараз в моїй країні геноциду мого народу!", - написала Дімопулос, супроводивши свій пост фотографіями нових реалій, в яких опинилися українці.

Нагадаємо, екс-ВІА Гра Дімопулос розповіла, чим зараз живуть Українки.

Як повідомляла Politeka, переможниця "Танців з зірками" і екс-ВІА Гра Дімопулос розповіла про свій біль.

Також Politeka писала, що Санта Дімопулос розповіла про свої страждання, фанати про таке навіть не здогадуються.