Бывшая солистка ВИА Гры и победительница одного из сезонов «Танців з зірками» Санта Димопулос напомнила людям о карме.

Как пишет Politeka.net, артистка поделилась в Инстаграм новым постом, в котором излила свои чувства от происходящего в Украине.

«Я верю в КАРМУ – только недалёкий может спорить с причинно-следственной связью всего в этом мире», - написала Санта.

Она подчеркнула, что любые действия или бездействие людей влияют на их дальнейшую судьбу. Певица уверена, что россиянам, которые не выступают открыто против войны с Украиной, не удастся в будущем спрятаться за пропагандистскими отговорками.

«Вы можете рассказывать друг другу любые сказки о происходящем сейчас в Украине: но факт остаётся и всегда будет фактом, – это ВАШИ солдаты пришли на нашу землю и ВАШИ ракеты, бомбы, снаряды и пули убывают наших детей, женщин и стариков», - подчеркнула Димопулос.

Звезда добавила, что украинцы не нуждаются в пропагандистских роликах, чтобы объяснить своим детям, что происходит в стране. По словам Санты, сейчас дети могут видеть все своими глазами, поэтому в будущем их никак не удастся переубедить, что все это делалось «во благо народа».

«Со всей болью и ненавистью которая накопилась в моем сердце я присоединяюсь к проклятиям всех наших женщин в адрес всех тех, кто прямо или косвенно причастен к происходящему сейчас в Моей стране геноциду Моего Народа!», - написала Димопулос, сопроводив свой пост фотографиями новых реалий, в которых оказались украинцы.

Напомним, экс-ВИА Гра Димопулос рассказала, чем сейчас живут украинки.

Как сообщала Politeka, победительница "Танців з зірками" и экс-ВИА Гра Димопулос рассказала о своей боли.

Также Politeka писала, что Санта Димопулос рассказала о своих страданиях, фанаты о таком даже не догадываются.