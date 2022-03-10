Як пише Politeka.net, артистка поділилася надихаючими кадрами у своєму Instagram.

За 15 днів протистояння з Росією українці довели всьому світу, що здатні зберігати силу духу, незважаючи ні на які обставини. На новому відео Могилевська показала, як люди знаходять прекрасне навіть у критичні моменти.

Так, на кадрах можна було побачити, як музиканти натхненно грають на різних інструментах під відкритим небом.

"Музика - зцілює душі! Дніпро! Все пліч-о-пліч: студенти, викладачі, професійні музиканти і любителі! Представники творчої інтелігенції обласного центру зібралися в колектив "Воля" і дали концерт на блокпосту при в'їзді в Дніпро", - підписала відео Могилевська.

Кадри вразили й інших українців.

"Слава Україні", "Без слів", "як красиво, ніжно, а головне зворушливо", "хіба нас можна перемогти? Ні! Слава Україні! Героям слава!", "Молодці хлопці", "Великий народ. Я пишаюся що я українка", "Україна є і буде завжди!",- пишуть люди.

Нагадаємо, Наталя Могилевська тепер співає з людьми в метро.

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