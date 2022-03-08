Как пишет Politeka.net, популярная украинская певица Наталья Могилевская, которая сейчас находится в Киеве и вместе с другими людьми прячется в метро во время воздушной тревоги, призналась, что ее жизнь сильно изменилась. Как рассказала артистка в прямом эфире совместного информационного марафона UAразом, 8 и 10 марта у нее были запланированы концерты в Киеве, однако теперь она поет с людьми и для людей в метро.

"Моя жизнь изменилась, потому что у меня должен был быть концерт 8 марта. Я готовила даже два концерта в Киеве и огромный тур. Вместо этого я пою, но пою в метро с людьми. Они в панике, и я в панике… Я даже не знаю, кто кого поддерживает больше – я или они меня. Потому что ты занят чем-то вместо того, чтобы... Мы все не едим, все не спим, мы все как проснулись 24 февраля, так и не засыпали больше. Это просто ужас, что происходит", - поделилась Наталья своими эмоциями.

Также Могилевская обратилась к Европе и миру с просьбой помочь остановить войну в Украине.

"Хочу сделать обращение к Европе, поблагодарить их за то, что они принимают наших людей и за то, что помогают нам. Но, мне кажется, пора сделать серьезный, окончательный, конкретный шаг. Мир способен на то, чтобы это остановить. Вот я хочу попросить закрыть небо, я хочу попросить помочь нам", - обратилась артистка.

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