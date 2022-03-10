Как пишет Politeka.net, артистка поделилась вдохновляющими кадрами в своем Инстаграм.
За 15 дней противостояния с Россией украинцы доказали всему миру, что способны сохранять силу духа, несмотря ни на какие обстоятельства. На новом видео Могилевская показала, как люди находят прекрасное даже в критические моменты.
Так, на кадрах можно было увидеть, как музыканты вдохновенно играют на разных инструментах под открытым небом.
«Музыка – исцеляет души! Днепр! Все бок о бок: студенты, преподаватели, профессиональные музыканты и любители! Представители творческой интеллигенции областного центра собрались в коллектив «Воля» и дали концерт на блокпосту при въезде в Днепр», - подписала видео Могилевская.
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Кадры впечатлили и других украинцев.
«Слава Украине», «Без слов», «Как красиво, нежно, а главное трогательно», «Разве нас можно победить? Нет! Слава Украине! Героям слава!», «Молодцы ребята», «Великий народ. Я горжусь что я украинка», «Украина есть и будет всегда!», - пишут люди.
Напомним, Наталья Могилевская теперь поет с людьми в метро.
Как сообщала Politeka, Наталья Могилевская расплакалась, получив необычный подарок.
Также Politeka писала, что Могилевская подбодрила украинцев, дав несколько дельных советов.