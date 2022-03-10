Как пишет Politeka.net, артистка поделилась вдохновляющими кадрами в своем Инстаграм.

За 15 дней противостояния с Россией украинцы доказали всему миру, что способны сохранять силу духа, несмотря ни на какие обстоятельства. На новом видео Могилевская показала, как люди находят прекрасное даже в критические моменты.

Так, на кадрах можно было увидеть, как музыканты вдохновенно играют на разных инструментах под открытым небом.

«Музыка – исцеляет души! Днепр! Все бок о бок: студенты, преподаватели, профессиональные музыканты и любители! Представители творческой интеллигенции областного центра собрались в коллектив «Воля» и дали концерт на блокпосту при въезде в Днепр», - подписала видео Могилевская.

Кадры впечатлили и других украинцев.

«Слава Украине», «Без слов», «Как красиво, нежно, а главное трогательно», «Разве нас можно победить? Нет! Слава Украине! Героям слава!», «Молодцы ребята», «Великий народ. Я горжусь что я украинка», «Украина есть и будет всегда!», - пишут люди.

Напомним, Наталья Могилевская теперь поет с людьми в метро.

Как сообщала Politeka, Наталья Могилевская расплакалась, получив необычный подарок.

Также Politeka писала, что Могилевская подбодрила украинцев, дав несколько дельных советов.