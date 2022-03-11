Як пише Politeka.net, кулінар колумбійського походження поділився у своєму Instagram злободенним постом. У ньому він вирішив нагадати українцям про те, що кожен з них важливий незважаючи на те, чим зайнятий під час бойових дій.

Так, Ектор показав кадри, на яких його ресторани в Києві продовжують працювати. Тільки замість того, щоб приймати відвідувачів, вони масово готують їжу для тих, хто її потребує.

"Ми - як велика сім'я. Допомагаємо кожен день! Готуємо! Доставляємо! Разом ми сила!", - йдеться на кадрах.

Хіменес-Браво закликав інших рестораторів приєднуватися до цієї ініціативи і відкривати свої кухні для людей в цей складний час.

"Кожен з нас важливий. 40 мільйонів стали на захист своєї країни. Слава Україні! Слава захисникам! Слава волонтерам. Слава всім, хто працює для нашої економіки. Кожен з нас важливий", - додав у підписі до відео Хіменес-Браво.

Нагадаємо, як учасники "Майстер Шеф" допомагають зараз Україні.

Як повідомляла Politeka, Хіменес-Браво повторив миле фото з сестрою, братом і мамою через багато років.

Також Politeka писала, що Хіменес-Браво вперше показав своїх рідних брата і сестру, які залишилися в Колумбії.