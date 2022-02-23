Как сообщает Politeka.net, в своем Instagram 50-летний шеф-повар колумбийского происхождения Эктор Хименес-Браво, который уже много лет является судьей кулинарного шоу "Мастер Шеф", часто делится с поклонниками фотографиями и рассказывает о своих планах.
Несмотря на то, что Хименес-Браво с 2009 года живет в Украине, а в мае 2021 даже получил украинское гражданство, он часто навещает свою маму и семью, которая осталась в Колумбии.
На этот раз Эктор опубликовал трогательное фото со своей семьей, которое они повторили спустя много лет. На фото можно увидеть маму, брата, сестру и племянницу шеф-повара.
"Фото сквозь десятилетия!
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PS: Колумбия пахнет детством ❤️", - написал Эктор Хименес-Браво.
Судя по фото, Эктор самый младший в семье.
Фото коллеги прокомментировала судья "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская: "Ваааааау 😍😍😍 ".
Поклонники также написали свои мысли о семейном фото Эктора Хименеса-Браво: "Копия мамы 🔥 ", "Мама супер, семья вместе!!! 👏👏👏 ", "Какие вы все красивые! И очень похожи на маму! Здоровья и счастья всем! ❤️❤️❤️", "У вас у всех такие одинаковые носы 🤗 ", "Фото 🔥🔥😍 семья это замечательно", "А мама всегда была модница 👏 ", "Так рада что у вас есть семья ❤️ это самое ценное и незаменимое что может быть в жизни!".
Ранее Politeka сообщала, что Хименес-Браво с "Мастер Шеф" признался, почему покинул Украину: "Не собираюсь оправдываться...".
Напомним, что звезда "Мастер Шеф. Битва сезонов" выдала причину конфликта с молодым соперником: "С первого дня не давал покоя".
Также Politeka писала, что Хименес-Браво с "Мастер Шеф" удивил признанием: "Восхищаюсь силой и стойкостью украинцев".