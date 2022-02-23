Известный ресторатор, шеф-повар и судья шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво полетел в свой родной город Букараманга, что в Колумбии, и показал своих родных.

Как сообщает Politeka.net, в своем Instagram 50-летний шеф-повар колумбийского происхождения Эктор Хименес-Браво, который уже много лет является судьей кулинарного шоу "Мастер Шеф", часто делится с поклонниками фотографиями и рассказывает о своих планах.

Несмотря на то, что Хименес-Браво с 2009 года живет в Украине, а в мае 2021 даже получил украинское гражданство, он часто навещает свою маму и семью, которая осталась в Колумбии.

На этот раз Эктор опубликовал трогательное фото со своей семьей, которое они повторили спустя много лет. На фото можно увидеть маму, брата, сестру и племянницу шеф-повара.

"Фото сквозь десятилетия!

Оцените в карусели 👉

PS: Колумбия пахнет детством ❤️", - написал Эктор Хименес-Браво.

Судя по фото, Эктор самый младший в семье.

Фото коллеги прокомментировала судья "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская: "Ваааааау 😍😍😍 ".

Поклонники также написали свои мысли о семейном фото Эктора Хименеса-Браво: "Копия мамы 🔥 ", "Мама супер, семья вместе!!! 👏👏👏 ", "Какие вы все красивые! И очень похожи на маму! Здоровья и счастья всем! ❤️❤️❤️", "У вас у всех такие одинаковые носы 🤗 ", "Фото 🔥🔥😍 семья это замечательно", "А мама всегда была модница 👏 ", "Так рада что у вас есть семья ❤️ это самое ценное и незаменимое что может быть в жизни!".

Ранее Politeka сообщала, что Хименес-Браво с "Мастер Шеф" признался, почему покинул Украину: "Не собираюсь оправдываться...".

Напомним, что звезда "Мастер Шеф. Битва сезонов" выдала причину конфликта с молодым соперником: "С первого дня не давал покоя".

Также Politeka писала, что Хименес-Браво с "Мастер Шеф" удивил признанием: "Восхищаюсь силой и стойкостью украинцев".