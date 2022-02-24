Известный шеф-повар и главный судья "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво показал старинное фото и попробовал его повторить с братом, сестрой и мамой.

Как передает Politeka.net, Эктор Хименес-Браво является известным шеф-поваром и судьей кулинарного шоу "МастерШеф". Как известно, недавно он отправился в Колумбию, чтобы встретиться со своей семьей. На своей странице в Инстаграм Хименес-Браво поделился новыми Сториз и публикацией. На кадрах - шеф-повар вместе со своей семьей.

"Вся семья в сборе", — уточнил судья "МастерШеф".

"Фото сквозь года... Отправляйте реакции, если мы хоть немного изменились", — попросил Хименес-Браво.

Как известно, на фото - мама шеф-повара - Архенис Браво, его брат и сестра. Также слева от Эктора его племянница.

Поклонники оставили множество комментариев под публикацией Хименеса-Браво: "Фото огонь, семья это прекрасно", "Какие все красивые", "Вы классные", "Поздравляю, нет ничего лучше, чем иметь семью рядом, кстати ваши рестораны самые лучшие, обнимаю", " Клааасссссс🔥🔥🔥, это самое ценное-семья!!!!!кайфуйте от каждой минутки проведенной рядом Эктор!!!!!Люблю Вас, уже много лет!!!!!Вы даете толчок не ныть и двигаться!!!!!! Спасибо!".

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