Как пишет Politeka.net, кулинар колумбийского происхождения поделился в своем Инстаграм злободневным постом. В нем он решил напомнить украинцам о том, что каждый из них важен несмотря на то, чем занят во время боевых действий.

Так, Эктор показал кадры, на которых его рестораны в Киеве продолжают работать. Только вместо того, чтобы принимать посетителей, они массово готовят еду для тех, кто в ней нуждается.

«Мы – как большая семья. Помогаем каждый день! Готовим! Доставляем! Вместе мы сила!», - говорится на кадрах.

Хименес-Браво призвал других рестораторов присоединяться к этой инициативе и открывать свои кухни для людей в это сложное время.

«Каждый из нас важен. 40 миллионов встали на защиту своей страны. Слава Украине! Слава защитникам! Слава волонтерам. Слава всем, кто работает для нашей экономики. Каждый из нас важен», - добавил в подписи к видео Хименес-Браво.

Напомним, как участники "Мастер Шеф" помогают сейчас Украине.

Как сообщала Politeka, Хименес-Браво повторил милое фото с сестрой, братом и мамой спустя много лет.

Также Politeka писала, что Хименес-Браво впервые показал своих родных брата и сестру, которые остались в Колумбии.