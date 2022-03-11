Українська співачка Настя Приходько відреагували на нещодавню заяву своєї колеги Тіни Кароль, яка висловилася про колег, які не припинили виступати в Росії після 2014 року.

"О! Тіна прокинулася! А чого ти не говорила Це Потапу в обличчя, коли він штани в Кремлі знімав, а мило сиділа з ним поруч у кріслі? Монатику цемки посилала, Дорофєєвої оди співала! Пізно вже тобі Тіна вступати в цей бій ... треба було раніше говорити. Перевзуваєшся зараз ти», - висловилася Настя Приходько.

Так вона отрегировала ось на цю заяву Тіни Кароль: "Роздуми про зашкварні півтони. У 2014 році вибрати свою Країну було для артиста складним кроком, як ми всі пам'ятаємо... Мало кому це стало під силу. Був година скрутна, вам було по*ую... Коли скінчились російські концерти у вас, настала скрута у вас... вже нікуди бігти... Перефарбованість зашкалює! Робіть справи не для посту в інстаграм, не відволікайтеся від рятування своєї заблудшої душі, нам все одно на весь цей контент. Кращий детектор брехні — це народ… Слава Україні!".

Нагадаємо, у Олега Винника з'явився "конкурент", Приходько підколола: "краде його "вовчиць"

Як повідомляла Politeka, змучена переможниця "Холостяка" Ульянова показала, як виглядає тепер: "їду за продуктами"

Також Politeka писала, що телеведуча" 1+1 " Мазур бурхливо відреагувала на брехню російського дипломата: "нікуди від Гааги вони не подінуться"