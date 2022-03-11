Украинская певица Настя Приходько отреагировали на недавнее заявление своей коллеги Тины Кароль, которая высказалась о коллегах, не прекративших выступать в России после 2014 года.

«О! Тина проснулась! А чего ты не говорила это Потапу в лицо, когда он штаны в Кремле снимал, а мило сидела с ним рядом в кресле? Монатику цемки посылала, Дорофеевой оды пела! Поздно уже тебе Тина вступать в этот бой… Надо было раньше говорить. Переобуваешься сейчас ты», - высказалась Настя Приходько.

Так она отрегировала вот на это заявление Тины Кароль: "Роздуми про зашкварні півтони. У 2014 році вибрати свою Країну було для артиста складним кроком, як ми всі пам'ятаємо... Мало кому це стало під силу. Був година скрутна, вам було по*ую... Коли скінчились російські концерти у вас, настала скрута у вас... вже нікуди бігти... Перефарбованість зашкалює! Робіть справи не для посту в інстаграм, не відволікайтеся від рятування своєї заблудшої душі, нам все одно на весь цей контент. Кращий детектор брехні — це народ… Слава Україні!".

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