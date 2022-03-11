Як пише Politeka.net, відомий грузинський шоумен у своєму Instagram висловив підтримку українцям, які зараз борються з російськими загарбниками.

Іраклі Макацарія розповів, що грузинський народ в короткі терміни зібрав гуманітарну допомогу для українців.

"Я вірю що потрібно робити добро завжди! Але це особливо важливо для кожної людини, коли вона в нужді... Україна і її народ зараз проходить найскладніший період За останні десятки років. Україна подарувала мені дуже багато добра і любові! І як ніколи, мені зараз хочеться підтримати всіх вас всім серцем. Мені дуже боляче за вас... " - зазначив Грузинський шоумен.

"Я радий що грузинський народ з великим ентузіазмом підніс близько до серця цю велику трагедію, і за дуже короткий час змогли зібрати кошти і гуманітарну допомогу для наших українських братів і сестер. Також в такі хвилини, просто дуже важливо фізично бути поруч з народом. Я від душі хочу подякувати Польщі, за таку підтримку і турботу, яку вони проявляють зараз. Зустрічалися з мером і главою поліції міста Перемишль, і я був вражений наскільки близько до серця вони приймають кожного українця», - додав Макацарія.

«Я впевнений що з Божою допомогою цей кошмар скоро закінчиться, і ми всі разом заново побудуємо найсильнішу і красиву країну! Слава Україні!» - підсумував Макацарія.

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