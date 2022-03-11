Как пишет Politeka.net, известный грузинский шоумен в своем Инстаграм выразил поддержку украинцам, которые сейчас борются с российскими захватчиками.

Иракли Макацария рассказал, что грузинский народ в короткие сроки собрал гуманитарную помощь для украинцев.

«Я верю что нужно делать добро всегда! Но это особенно важно для каждого человека, когда он в нужде… Украина и её народ сейчас проходит самый сложный период за последние десятки лет. Украина подарила мне очень много добра и любви! И как никогда, мне сейчас хочется поддержать всех вас всем сердцем. Мне очень больно за вас…» - отметил грузинский шоумен.

«Я рад что Грузинский народ с большим энтузиазмом поднёс близко к сердцу эту большую трагедию, и за очень короткое время смогли собрать средства и гуманитарную помощь для наших Украинских братьев и сестёр. Также в такие минуты, просто очень важно физически быть рядом с народом. Я от души хочу поблагодарить Польшу, за такую поддержку и заботу, которую они проявляют сейчас. Встречались с мэром и главой полиции города Перемышль, и я был поражен насколько близко к сердцу они принимают каждого Украинца», - добавил Макацария.

«Я уверен что с божьей помощью этот кошмар скоро закончится, и мы все вместе заново построим самую сильную и красивую страну! Слава Украине!» - подытожил Макацария.

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