Відома співачка і модель Даша Астаф'єва, яка після вторгнення Росії не стала їхати з Києва і допомагає волонтерам, звернулася до українців, які живуть і працюють в Росії.

"Всі українці, які живуть і працюють в підоросії, всі хто мовчить, ви такі ж тварі, як ті, що приходять сюди вбивати мирних людей! Вас ніколи не пробачать. Для нас ви померли! Мені соромно, що я з вами віталася і знала", - заявила Астаф'єва.

Раньше Даша Астаф'єва заявила, що залишається в Києві, адже Відчуває, як потрібна тут.

"Я з гордістю залишаюся тут, тому що відчуваю, як я потрібна, кожну мить. Пам'ятаю кожен погляд людей, яких бачу зараз, ходячи по місту. Я назавжди запам'ятаю" спасибі " тих, хто приймає з моїх рук допомогу. Завжди буду вдячна тим, хто береже нас і молиться за наше життя", - зазначила модель.

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