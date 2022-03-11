Відома співачка і модель Даша Астаф'єва, яка після вторгнення Росії не стала їхати з Києва і допомагає волонтерам, звернулася до українців, які живуть і працюють в Росії.
"Всі українці, які живуть і працюють в підоросії, всі хто мовчить, ви такі ж тварі, як ті, що приходять сюди вбивати мирних людей! Вас ніколи не пробачать. Для нас ви померли! Мені соромно, що я з вами віталася і знала", - заявила Астаф'єва.
Раньше Даша Астаф'єва заявила, що залишається в Києві, адже Відчуває, як потрібна тут.
"Я з гордістю залишаюся тут, тому що відчуваю, як я потрібна, кожну мить. Пам'ятаю кожен погляд людей, яких бачу зараз, ходячи по місту. Я назавжди запам'ятаю" спасибі " тих, хто приймає з моїх рук допомогу. Завжди буду вдячна тим, хто береже нас і молиться за наше життя", - зазначила модель.
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Як повідомляла Politeka, Даша Астаф'єва, яка залишилася в Києві, емоційно звернулася до українців: "навіть не сумнівайтеся"
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