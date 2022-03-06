Даша Астафьева решила показать на своем примере, как надо помогать армии и словом и делом.

Как пишет Politeka.net, популярная украинская певица Даша Астафьева показала, как надо помогать украинским военным и словом и делом. Даша решила помочь не только финансово, а также открыла свой фонд помощи. Она также начала помогать и своими руками.

«Нашим защитникам самое вкусное, потому что с любовью. Новый день, такой же одинаковый, как и все» - пишет Даша под новыми кадрами.

Как можно заметить, Астафьева без лишнего пафоса и шумихи села чистить картошку и готовить с другими вкусные блюда для бойцов ВСУ, которым также собирает средства на покупку недостающей амуниции.

По словам Даши, некоторые вещи действительно дорого обходятся, поэтому ведется активный сбор средств и работает специальный фонд.

Маша Ефросинина также продолжает информировать Россиян о происходяем в Украине, после нападения войск РФ. Звезда честно показывает кадры разрухи, кадры с пленными и призывает обратить внимание россиян на свою пассивность. Это стоит жизни детям по обе стороны границы.

В России могут ввести военное положение - это военно обяжет всех гражданских, пишет Ефросинина. Она просит российских женщин не допустить этого, чтобы у них диктаторским приказом забрали мужчин на верную смерть! С введением военного положения в России дети обречены на безотцовщину.

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