Известная певица и модель Даша Астафьева, которая после вторжения России не стала уезжать из Киева и помогает волонтерам, обратилась к украинцам, живущим и работающим в России.

«Все украинцы, которые живут и работают в пидороссии, все кто молчит, вы такие же твари, как те, что приходят сюда убивать мирных людей! Вас никогда не простят. Для нас вы умерли! Мне стыдно, что я с вами здоровалась и знала», - заявила Астафьева.

Ранее Даша Астафьева заявила, что остается в Киеве, ведь чувствует, как нужна здесь.

«Я с гордостью остаюсь здесь, потому что чувствую, как я нужна, каждое мгновение. Помню каждый взгляд людей, которых вижу сейчас, ходя по городу. Я навсегда запомню "спасибо" тех, кто принимает из моих рук помощь. Всегда буду благодарна тем, кто бережет нас и молится за нашу жизнь», - отметила модель.

Напомним, телеведущая "1+1" Мазур бурно отреагировала на вранье российского дипломата: "Никуда от Гааги они не денутся"

Как сообщала Politeka, Даша Астафьева, которая осталась в Киеве, эмоционально обратилась к украинцам: "Даже не сомневайтесь"

Также Politeka писала, что Атафьева без лишнего пафоса показала, как помочь бойцам ВСУ не только словами: "Потому что с любовью!"