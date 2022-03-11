Як повідомляє Politeka.net, Данилко поділився новим жартівливим роликом у своєму Instagram. Очевидно, артист вирішив нагадати українцям, що навіть у найтемніші часи не варто забувати про гумор.
У відео Данилко висміяв російських солдатів, які прибули захоплювати Україну. Ролик виявився пародією на відео з полоненими окупантами, які раз у раз спливають в мережі.
На кадрах "росіянин" з каструлею на голові і спотвореним фільтрами обличчям розповідає про себе, відповідаючи на питання оператора забавним голосом.
"- Навіщо приїхав в Україну?
- Приїхав в Україну я з Воронежу.
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- Як звуть?
- Артем.
- Сисоєв...нічого смішного", - відповідає "полонений", поки оператор сміється за кадром.
"Хвилинка гумору", - підписав кадри Данилко.
Настя Каменських, Злата Огневич і Дмитро Монатік оцінили гумор свого колеги.
Українці також не змогли пройти повз.
"Кожен повинен займатися своєю справою, піднімай настрій", "Андрій, я і до війни вас поважала і цінувала ваш гумор і професіоналізм. А зараз прям хочеться вас обійняти", "спасибі за посмішку", "Спасибі Вам Андрію Михайловичу, що в цей для нас непростий час продовжуєте нас трохи веселити!", "Позитиву нам не вистачає. Андрій давай побільше нам гумору", - пишуть люди.
Нагадаємо, Андрій Данилко публічно поставив на місце нахабу.
Як повідомляла Politeka, Андрій Данилко показав справжній вчинок російського льотчика.
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