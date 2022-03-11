Как сообщает Politeka.net, Данилко поделился новым шуточным роликом в своем Инстаграм. Очевидно, артист решил напомнить украинцам, что даже в самые темные времена не стоит забывать о юморе.
В видео Данилко высмеял российских солдат, которые прибыли захватывать Украину. Ролик оказался пародией на видео с пленными оккупантами, которые то и дело всплывают в сети.
На кадрах «россиянин» с кастрюлей на голове и искаженным фильтрами лицом рассказывает о себе, отвечая на вопросы оператора забавным голосом.
«- Зачем приехал в Украину?
- Приехал в Украину я с Воронежу.
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- Как зовут?
- Артем.
- Сысоев…ничего смешного», - отвечает «пленный», пока оператор смеется за кадром.
«Минутка юмора», - подписал кадры Данилко.
Настя Каменских, Злата Огневич и Дмитрий Монатик оценили юмор своего коллеги.
Украинцы также не смогли пройти мимо.
«Каждый должен заниматься своим делом, поднимай настроение», «Андрей, я и до войны вас уважала и ценила ваш юмор и профессионализм. А сейчас прям хочется вас обнять», «Спасибо за улыбку», «Спасибо Вам Андрей Михайлович, что в это для нас непростое время продолжаете нас немного веселить!», «Позитива нам не хватает. Андрей давай побольше нам юмора», - пишут люди.
Напомним, Андрей Данилко публично поставил на место нахалку.
Как сообщала Politeka, Андрей Данилко показал настоящий поступок российского летчика.
Также Politeka писала, что Андрей Данилко эмоционально подбодрил украинцев.