Известный артист Андрей Данилко, прославившийся на весь мир выступлениями в образе Верки Сердючки, решил в тяжелое время поддержать украинцев юмором.

Как сообщает Politeka.net, Данилко поделился новым шуточным роликом в своем Инстаграм. Очевидно, артист решил напомнить украинцам, что даже в самые темные времена не стоит забывать о юморе.

В видео Данилко высмеял российских солдат, которые прибыли захватывать Украину. Ролик оказался пародией на видео с пленными оккупантами, которые то и дело всплывают в сети.

На кадрах «россиянин» с кастрюлей на голове и искаженным фильтрами лицом рассказывает о себе, отвечая на вопросы оператора забавным голосом.

«- Зачем приехал в Украину?

- Приехал в Украину я с Воронежу.

- Как зовут?

- Артем.

- Сысоев…ничего смешного», - отвечает «пленный», пока оператор смеется за кадром.

«Минутка юмора», - подписал кадры Данилко.

Настя Каменских, Злата Огневич и Дмитрий Монатик оценили юмор своего коллеги.

Украинцы также не смогли пройти мимо.

«Каждый должен заниматься своим делом, поднимай настроение», «Андрей, я и до войны вас уважала и ценила ваш юмор и профессионализм. А сейчас прям хочется вас обнять», «Спасибо за улыбку», «Спасибо Вам Андрей Михайлович, что в это для нас непростое время продолжаете нас немного веселить!», «Позитива нам не хватает. Андрей давай побольше нам юмора», - пишут люди.

Напомним, Андрей Данилко публично поставил на место нахалку.

Как сообщала Politeka, Андрей Данилко показал настоящий поступок российского летчика.

Также Politeka писала, что Андрей Данилко эмоционально подбодрил украинцев.