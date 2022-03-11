Як пише Politeka.net, Ектор Хіменес-Браво, кулінар колумбійського походження поділився в своєму Instagram кадрами з улюбленцями після довгої перерви і мовчання. Як відомо, Ектор відразу висловив свою позицію, пов'язану з подіями в Україні і намагається всіляко підтримати близьких і колег.

"Перший раз з початку війни я побачив своїх собак. Відразу з'явилося натхнення! Я знаю, що всім вам дуже важливо, але не забувайте своїх чотирилапих друзів і не залишайте їх самих на вокзалах або вдома. ❤ ️ 🐶 🐾 "- висловився Ектор.

У мережі також підтримали бажання чоловіка не забувати вихованців навіть у важкі часи:

"Чокіто (я знаю що він Чоко😍)❤️і Лупіта❤️; та не залишайте свої домашні тварини на вулицях 😢; я теж ніколи не залишу свою собацюню❤️він зі мною крізь; спасибі вам велике за це фото і слова!!!; Люди, будьте добрішими. Не потрібно когось звинувачувати. Не всі можуть з автоматами стояти... допомога буває різною. Бережи нас всіх Бог; Я прихистила ще одного улюбленця) в цей час потрібно і для менших братів робити щось; які сумні очі, немов заплачуть.

Раньше Ектор вирішив нагадати українцям про те, що кожен з них важливий незважаючи на те, чим зайнятий під час бойових дій.

Так, Ектор показав кадри, на яких його ресторани в Києві продовжують працювати. Тільки замість того, щоб приймати відвідувачів, вони масово готують їжу для тих, хто її потребує.

"Ми - як велика сім'я. Допомагаємо кожен день! Готуємо! Доставляємо! Разом ми сила!» ,- йдеться на кадрах.

Нагадавши, як учасники "Майстер Шеф" допомагають зараз Україні.

Як повідомляла Politeka, Хіменес-Браво повторив миле фото з сестрою, братом і мамою через багато років.

Також Politeka писала, що Хіменес-Браво вперше показав своїх рідних брата і сестру, які залишилися в Колумбії.