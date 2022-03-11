Как пишет Politeka.net, Эктор Хименес-Браво, кулинар колумбийского происхождения поделился в своем Инстаграм кадрами с любимцами после долгого перерыва и молчания. Как известно, Эктор сразу выразил свою позицию, связанную с событиями в Украине и старается всячески поддержать близких и коллег.

«Первый раз с начала войны я увидел своих собак. Сразу появилось вдохновение! Я знаю, что всем вам очень важно, но не забывайте своих четырехлапых друзей и не оставляйте их самих на вокзалах или дома. ❤️🐶🐾» - высказался Эктор.

В сети также поддержали желание мужчины не забывать питомцев даже в тяжелые времена:

«Чокито(я знаю что он Чоко😍)❤️и Лупита❤️; Да не оставляйте свои домашние животные на улицах 😢; Я тоже никогда не оставлю свою собацюню❤️Он со мной сквозь; спасибо вам большое за это фото и слова!!!; Люди, будьте добрее. Не нужно кого-то винить. Не все могут с автоматами стоять... помощь бывает разной. Береги нас всех Бог; Я приютила еще одного любимца) в это время нужно и для меньших братьев делать что-то; Какие печальные глазки, словно заплачут.

Ранее Эктор решил напомнить украинцам о том, что каждый из них важен несмотря на то, чем занят во время боевых действий.

Так, Эктор показал кадры, на которых его рестораны в Киеве продолжают работать. Только вместо того, чтобы принимать посетителей, они массово готовят еду для тех, кто в ней нуждается.

«Мы – как большая семья. Помогаем каждый день! Готовим! Доставляем! Вместе мы сила!», - говорится на кадрах.

Напомним, как участники "Мастер Шеф" помогают сейчас Украине.

Как сообщала Politeka, Хименес-Браво повторил милое фото с сестрой, братом и мамой спустя много лет.

Также Politeka писала, что Хименес-Браво впервые показал своих родных брата и сестру, которые остались в Колумбии.