Українська співачка і колишня "холостячка" Злата Огневич вразилася вчинком свого колеги по сцені Макса Барських і вказала на важливий нюанс.

Як пише Politeka.net, у своїх сторіз Огневич відреагувала на рішення Барських, який напередодні оголосив, що повністю забороняє використовувати свою музику в Росії, а також вирішив не повертати росіянам гроші за квитки на зірваний концерт, передавши кошти на допомогу Україні.

Огневич звернула увагу на те, що таке рішення було артисту зовсім невигідно з економічної точки зору.

"Я можу тільки уявити суму роялті, якої Макс позбудеться. Але! У цьому світі є цінності, дорожче грошей. Це сильно! Цікаво, як вчинять інші. Розумію, що вибір – він лише вибір однієї людини. Але все ж", - написала Огневич.

Пізніше вона поділилася ще й відео, на якому висловила свої емоції від вчинку Барських.

"Я до глибини вражена вчинком Макса Барських! Величезна повага ... Артист рівня Макса Барських - а він топовий артист-це десятки тисяч доларів", - пояснила Огневич.

Вона вважає, що такий вчинок співака в черговий раз нагадає всім, що в цьому світі є цінності набагато важливіші за гроші.

"Людські життя - ось, що цінно. І усвідомлення того, що зло в кінцевому підсумку буде покарано!", - нагадала всім Огневич.

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